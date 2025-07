Als Frau ihre vermisste Katze nach Monaten an diesem Ort entdeckt, stockt ihr der Atem

Kater Luco war seit diesem April verschwunden. Frauchen Joanne Goffey (27) verschlug es die Sprache, als sie sie zufällig entdeckte. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/jos_flow

Goffey, die sich nach ihrem Klinikaufenthalt gut erholt hatte, erfuhr diese Woche von ihrem Mann, dass er Luco vermutlich gesehen hatte - durch das Fenster der Nachbarin!

Um die Situation schnellstmöglich aufzuklären, ging die 27-Jährige sofort bei der Frau klingeln, filmte sich dabei selbst.

In dem TikTok-Video ist zu sehen, wie Goffey buchstäblich der Atem stockt, als ihr bewusst wird, dass Luco tatsächlich dort lebt. Fassungslos hält sie sich die Hand vor den Mund.

Was danach in dem viralen Clip folgt, kann man durchaus als "very British" bezeichnen.