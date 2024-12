Als Frau sieht, was ihr Kater bei den Nachbarn macht, rennt sie sofort los

So schnell sie konnte, rannte Kenzie los. © TikTok/Screenshot/kenziehoerauf

In einem Video, das seither auf TikTok viral geht, ist sie zu sehen, wie sie über die Straße joggt und das Samtpfötchen schnellstmöglich hochhebt.

Doch was hatte der kleine Racker gemacht, dass seine Besitzerin derart panisch reagieren musste?

Tatsächlich hatten sich die Nachbarn von Kenzie die Einkäufe der Woche nachhause bringen lassen. Da sie zum Zeitpunkt der Lieferung allerdings nicht daheim waren, wurden ihnen die Lebensmittel einfach vor die Haustür gestellt.

Und das bemerkte der freche Kater natürlich sofort! "Dieser Kerl riecht einen Block Käse, ganz egal von wo", schrieb Kenzie belustigt unter den Clip, der mit dem "Oh no, oh no, oh no no no no no"-Sound hinterlegt worden war.

Kurzerhand hatte sich die Samtpfote also auf den Weg zu den Nachbarn begeben, um es sich schmecken zu lassen. Dabei hatte der Frechdachs allerdings nicht mit Kenzie gerechnet.

Am Ende des Videos sieht man sie mit dem Übeltäter im Arm zurück zu ihrem Haus laufen.