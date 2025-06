Katze wie Müll behandelt: Wanderin beobachtet grausames Schicksal

Aus der Ferne beobachtete Jessica Estrada die skrupellose Tat. © Screenshots/Instagram/prancing.fox

Jessica Estrada (42) war gerade auf dem Two Trees Trail in Riverside unterwegs, als sie Zeugin eines schrecklichen Vorfalls wurde. Vor ihren Augen hielt ein Auto am Straßenrand, aus dem eine Frau ausstieg und eine Katze in einen nahegelegenen Busch warf.

Die Miez rannte daraufhin zurück zu ihrer vermeintlichen Besitzerin, doch diese nahm sie nur erneut hoch und warf sie wieder zurück in den Busch.

Jessica, die schon in der Vergangenheit zwei Streunerkatzen bei sich aufgenommen hatte, war schockiert. Die fremde Frau hatte die Katze wie Müll behandelt, erzählte sie gegenüber Newsweek fassungslos.

Auch wenn sie den Vorfall deutlich beobachten konnte, war sie zu weit weg, um einzugreifen.

Anschließend wollte Jessica dem gestressten Tier helfen, "sie war verängstigt, miaute laut und zitterte am ganzen Körper", berichtete die 42-Jährige. "Ich versuchte sie zu beruhigen, doch sie war offensichtlich traumatisiert." So rannte die Fellnase panisch zurück in die Büsche.