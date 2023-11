Auf Glasdach sitzende Katze beschäftigt Millionen, denn viele erkennen ein kurioses Detail

Ankara (Türkei) - Ob TikTok oder Instagram: Diese Katze geht in Sachen Klicks voll durch die Decke. Diese Metapher passt auch deshalb so gut, weil das Tier buchstäblich ganz oben sitzt. So wurde die Samtpfote Mitte November im türkischen Ankara durch ein Glasdach gefilmt, auf dem sie neben zwei anderen Katzen saß. Doch es war gar nicht so sehr die Situation, die viele beschäftigte, sondern ein bestimmtes Detail.