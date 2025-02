Ausgesetzte Katze hat Zettel dabei: Als Retter ihn lesen, bricht es ihnen das Herz

Philadelphia (Pennsylvania) - Ausgesetzt in der Kälte, dazu verletzt: Kater Felix war ein Häufchen Elend, als ihn die Mitarbeiter der "Pennsylvania SPCA" vor ihrem Tierheim in Philadelphia fanden. Der arme Stubentiger saß im vergangenen Monat in einer Box, in der er ausgesetzt worden war. Immerhin: Seine Besitzerin hatte einen Zettel hinterlassen.