Besitzer überraschen Katze zum Geburtstag, doch der Schuss geht nach hinten los

Netz - Auch ihr Partyhütchen konnte diese Katze nicht in Feierlaune versetzen: Anlässlich ihres Geburtstags wollten ihre Besitzer der Vierbeinerin eine kleine Freude bereiten. Doch der Schuss ging nach hinten los.

Die Katze feierte zuletzt ihren 14. Geburtstag. © Bildmontage: TikTok/tiktokdog__ (Screenshots)

Diese Katze würde ihren Geburtstag wohl lieber aus dem Kalender streichen - das ließ zumindest ihr Gesichtsausdruck vermuten, den sie anlässlich ihres Ehrentags aufgelegt hatte.

Wie in einem TikTok-Video zu sehen ist, feierte die Fellnase zuletzt ihren 14. Geburtstag und erreichte damit ein stolzes Alter. So organisierten ihre Besitzer nicht nur einen kleinen Partyhut, sondern auch ein schmackhaftes Törtchen samt Kerzen.

Katzen sind jedoch bekanntlich nicht so leicht zu beeindrucken wie Hunde, die sich wohl direkt über den Leckerbissen hergemacht hätten. Und so zeigte auch die Reaktion dieser Fellnase, dass ihre Begeisterung sich in Grenzen hielt.

Statt sich das kredenzte Geburtstagstörtchen einzuverleiben, saß die Mieze mürrisch davor und starrte vor sich hin.

Als die Kamera näher an ihr Gesicht zoomte, wirkte der Ausdruck der Vierbeinerin glatt ein wenig bedrohlich!