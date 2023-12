Besondere Mischung: Welche Katzenrassen stecken in Bena?

Alles Weitere zu Bena erfährst Du im Katzenhaus OG unter der Tel. 089/92100036 . Melde Dich zu einem Besuch an und lerne die Katzendame kennen!

Entsprechend ihrer Rasse bedarf Benas Fell viel Pflege. Außerdem wünscht sie sich ein Zuhause in Wohnungshaltung mit einem vernetzen Balkon.

Auch von Artgenossen hält sie nichts und will alleine gehalten werden. Rücksichtsvolle Kinder wären kein Problem.

Sie hat ein zutrauliches und menschenbezogenen Wesen. Ihren Pflegern zufolge ist sie aber nur nett, solange man nichts von ihr will. Hochgenommen möchte die eigenwillige Samtpfote nicht werden.

Katze Fidi landete als Fundkatze im Münchner Tierheim. © Tierheim München

Auch die kastrierte Europäisch-Kurzhaar-Katze Fidi sucht noch ein Zuhause.

Über ihre Vorgeschichte ist nichts bekannt, da sie als Fundkatze im Tierheim abgegeben wurde.

Geschätzt wurde Fidi 2010 geboren.

Gegenüber ihren Pflegern zeigt sie sich verschmust und gesprächig. Sie kann auch eine kleine Diva sein und bevorzugt ein ruhiges Zuhause. Kinder sind ihr nicht geheuer - von Hektik hält sie nichts.

Fidi weiß, was sie will und kann die auch deutlich zeigen. Sie hofft auf ein Zuhause in Wohnungshaltung.

Im Tierheim frisst die Stubentigerin Spezialfutter. Weitere Informationen haben die Pfleger im Katzenhaus OG, unter der Tel. 089/92100036.