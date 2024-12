Besonders clevere Katze kann Türen öffnen: Ob Phanta auch Herzen erweichen kann?

Berlin - Eine besonders intelligente Katze hat ihren Weg ins Berliner Tierheim gefunden. Phanta (7) kann Türen öffnen und Knobelaufgaben mit links lösen. Ob sie auch Herzen öffnen und so ihre Zukunft bestimmen kann?

Katze Phanta (7) wurde gefunden und lebt seit Ende August im Tierheim Berlin. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Fundkatze Phanta wird von ihren Tierpflegern als eine sehr kommunikative Mieze beschrieben, die mit ihrer zarten Stimme um Streicheleinheiten bittet.

Sie ist sehr menschenbezogen und nimmt viel Blickkontakt zu ihren Bezugspersonen auf, um sie so zum Beispiel dazu zu bringen, die Tür ihrer Box zu öffnen.

Sogar Intelligenzspielzeuge und Fummelbretter löst Phanta mit Leichtigkeit. Da sie auch weiß, wie Schiebetüren funktionieren, könnte sie womöglich ein Zuhause gehabt und aus dem entlaufen sein.

Die Katzendame liebt es, wenn ihr Fell gebürstet wird und genießt die Nähe zu ihren Menschen sehr. Doch neben ihrer so lieben Art weiß die clevere Phanta genau, was sie möchte und was nicht.

Läuft etwas nicht nach ihrer Nase, kann sie beizeiten die Krallen ausfahren und zuhauen. Daher sollten ihre künftigen "Dosenöffner" sie zu verstehen lernen.