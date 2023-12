Bestand breitet sich in NRW aus: Das ist keine gewöhnliche Katze!

Düsseldorf - Schätzungsweise 1000 Wildkatzen leben in Nordrhein-Westfalen und ihre Zahl nimmt nach deutlichen Rückgängen im vergangenen Jahrhundert seit längerem wieder zu.

Die Färbung des Schwanzes unterscheidet die europäische Wildkatze von gewöhnlichen Hauskatzen. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Leider seien die Nachweise in einigen Gebieten lückenhaft, sodass es sich dabei nur um eine grobe Schätzung handele, sagte die Projektkoordinatorin Wildkatze der Umweltorganisation BUND NRW, Katharina Stenglein, der dpa.

Der Trend, dass sich die Wildkatze wieder ausbreite, sei aber eindeutig. Auch in anderen Bundesländern wird diese Entwicklung beobachtet.

In diesem Jahr sei es in den Wäldern um Waldbröl im Oberbergischen Kreis gelungen, nach 70 Jahren die Rückkehr der europäischen Wildkatze nachzuweisen. Im Aachener Stadtwald sei zudem in diesem Jahr Wildkatzennachwuchs mithilfe einer Kamera nachgewiesen worden.

"Die Wildkatze ist ein Beutegreifer", erklärte Stenglein. Sie fresse in erster Linie Mäuse und verringere damit die Mäusepopulation, was sich positiv auf den Baumnachwuchs auswirke, erläuterte sie.