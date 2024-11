Bezaubernder Kater wurde nie vermisst: Jetzt sehnt er sich nach einem Neuanfang

Bergheim - Das Tierheim Bergheim bei Köln ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause für Kater Janosch, der einst als Fundtier in die Einrichtung gekommen war. Dass der Vierbeiner nie vermisst wurde, sorgte für Verwunderung bei den Tierrettern.

So sucht das Tierheim ein neues Zuhause für seinen Schützling bei liebevollen Besitzern, die Janosch "nach Strich und Faden verwöhnen".

Auf seiner Website stellte das Bergheimer Tierheim seinen etwa ein Jahr alten Schützling am Dienstag ausführlich vor und schilderte im selben Zug auch die Geschichte des Katers, der schon vor einiger Zeit in der Obhut der Tierretter gelandet war.

Kater Janosch sucht ein Zuhause mit gesichertem Balkon. © Bildmontage: Tierheim Bergheim/Website

Die Tierretter vermuteten, dass der Kater in seinem alten Zuhause in Wohnungshaltung gelebt hat, genau wisse man dies aber natürlich nicht. Den Charakter des Tieres beschrieben Janoschs Pfleger darüber hinaus als "sehr neugierig" und "verschmust" und schwärmten in den höchsten Tönen von dem "Traumtyp".

Für den Kater soll nun eine Bleibe bei netten Katzenfreunden gefunden werden, wo ihm ein gesicherter Balkon zur Verfügung steht, auf dem er nach Lust und Laune frische Luft schnuppern kann. "Mit Katzendamen versteht er sich gut, zumindest hier im Tierheim", erklärten die Mitarbeiter potenziellen Interessenten außerdem vorab.

Wer den niedlichen Kater kennenlernen möchte, kann per E-Mail an info@tierheim-bergheim.de Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Janosch gibt's zudem auf der Website des Tierheims.