Stadtbekannter Kater geht viral: Er treibt überall sein Unwesen!

Ob im Büro, beim Training oder im Supermarkt: Kater Mischief aus dem englischen Plymouth trifft man überall. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Mischief’s adventures in Plymouth

Ob im Büro, in der Kirche oder im Supermarkt: Es gibt wohl keinen Ort, an dem die Einwohner der englischen Großstadt den schwarz-weißen Kater noch nicht gesehen haben.

Scheue kennt Mischief - was übrigens auf Deutsch übersetzt "Unfug" heißt - überhaupt nicht. Der Vierbeiner begibt sich rotzfrech in fremde Wohnungen und lässt sich dort füttern und kraulen. Manchmal nimmt er dabei nicht einmal den offiziellen Weg durch die Tür, sondern verschafft sich illegal Zutritt durch beispielsweise angekippte Fenster. Ihm wird sogar nachgesagt, dass er schon einmal in einen Marinestützpunkt eingebrochen ist.

TikTokerin Amii fasste in einem millionenfach geklickten Video die Machenschaften des berühmten Tieres zusammen: "Es gibt einen Kater namens Mischief, der so viel Unfug anstellt, dass die Einheimischen eine Facebook-Seite eingerichtet haben, um ihn im Auge zu behalten."

Gemeint ist eine Facebookgruppe mit dem Namen "Mischief’s adventures in Plymouth" (zu Deutsch: "Mischiefs Abenteuer in Plymouth"). Dort findet man hunderte Fotos von Orten, an denen die kastrierte Samtpfote bisher schon erwischt wurde.

Und das sind nicht wenige!