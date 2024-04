Cosimo "radelt" durchs Abenteuer Leben: Wie der Kater zum absoluten Insta-Star wurde

Denn der Kater, der am gestrigen Samstag seinen fünften Geburtstag gefeiert hat, hat mit Christoph und dessen Freundin schon jede Menge Abenteuer erlebt. Gemeinsam waren sie schon an der Ostsee , in Kroatien und in Österreich .

In der Heimat ist Cosimo bekannt wie ein bunter Hund... oder eher eine bunte Katze. So seien sie einmal zusammen an einer Stadtführerin vorbeigekommen, die ihre Besucher sogleich aufklärte. "'This is the most famous cat of Wittenberg', hat sie gesagt", schmunzelt Christoph nicht ohne Stolz.

Doch auch über die Lutherstadt hinaus lieben die Menschen den Kater, der sie regelmäßig via Instagram zu seinen Abenteuern mitnimmt.

Und was ist für die Zukunft geplant? "Wir wollen mal nach Mallorca fliegen. Wenn das auf der kurzen Strecke gut klappt, könnte man vielleicht auch mal über längere Reisen nachdenken."