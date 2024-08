Dehydrierter Kater landet im Tierheim: Was ist diesem Tier nur passiert?

Der in die Jahre gekommene Kater will im Tierheim Dellbrück zu alter Stärke zurückfinden. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Allen Tierfreunden dürfte klar sein, dass es hin und wieder zu heftigen Schicksalsschlägen in der Tierwelt kommen kann.

Was diesem Kater allerdings widerfahren sein musste, ist bislang noch völlig unklar.

Über Instagram stellten die Tierretter am Sonntagabend ihren neuesten schweren Pflegefall vor, der künftig wieder voll am Leben teilnehmen und jede Sekunde genießen will.

"Drückt mal alle die Daumen, dass es diesem bezaubernden Kater bald besser geht", lautete die deutliche Handlungsempfehlung an die mehr als 50.000 Fans.

Denn: Der Gesundheitszustand des Vierpfotlers ist alles andere als gut.