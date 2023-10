Trauer nach Trennung vom geliebten Besitzer: Kater Yuki sucht ein neues Zuhause

Delitzsch - Seit fast zehn Jahren lebte Kater Yuki in seinem bisherigen Zuhause, nun wohnt er - hoffentlich vorübergehend - im Delitzscher Tierheim in Nordsachsen .

Kater Yuki sucht nach einem neuen Zuhause. © Facebook/Tierheim Delitzsch

Wie die Tierschützer bei Facebook berichten, konnte sich sein bisheriger Besitzer nicht mehr um ihn kümmern, weshalb er in ihre Obhut wanderte: "Zwei Seelen müssen nun für den Rest getrennte Wege gehen ..."

Doch noch ist Yukis Leben natürlich nicht vorbei - weshalb eine neue, ruhige Familie für den hübschen Kater gesucht wird.

Bei dem Senior gibt es allerdings einiges zu beachten. So leidet er unter einer Niereninsuffizienz, weswegen er Semintra [ein Medikament] einnehmen muss.

Auch beim Fressen hapert es - die Pfleger vermuten, dass dies vermutlich am momentanen Stress oder an der Trauer liegt. Man darf also hoffen, dass sich die Situation bald bessert.

"Wir suchen dringend für unseren Hübschen ein ruhiges Zuhause, mit Menschen an seiner Seite, die ihn bis zum Ende unterstützen, lieben und ein großes Herz für Senioren haben", so der Wunsch des Tierheims. Zudem sollten in der neuen Familie keine weiteren Tiere vorhanden sein.