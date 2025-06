Katze will nicht mehr vom Kühlschrank runter: Mit ihrer Lösung machen die Besitzer alles noch schlimmer

Netz - Was tun, wenn die Katze ständig irgendwohin klettert, wo sie nichts zu suchen hat? Für Lokis Besitzer wurde dies zu einer echten Herausforderung.

Kater Loki weigerte sich vehement, vom Kühlschrank hinunterzukommen. © Instagram/the.life.of.loki_

Wie die Tierbesitzer in einem Instagram-Video zeigten, schafften sie es nicht, ihre Samtpfote davon abzuhalten, auf den Kühlschrank zu klettern.

Ihre Lösung bestand schließlich darin, einfach Lokis Bett direkt auf dem Kühlschrank zu platzieren. So würde sich der Kater außerhalb seiner Schlafzeiten sicherlich woanders aufhalten, oder?

Falsch gedacht, denn diese Aktion erwies sich als klassisches Eigentor. Fortan verbrachte Loki nur noch Zeit in seinem Katzenbett und wollte dieses nicht mehr verlassen. Er richtete es sich oben auf seinem Thron gemütlich ein.

Lokis Besitzer waren fassungslos. Der ulkige Blickkontakt mit ihrem kleinen Stubentiger - einfach unbezahlbar.

Ein Zuschauer schrieb treffend: "Das Beste an Katzen ist, dass sie dir immer direkt in die Augen schauen, wenn sie was Verbotenes tun."

Ein anderer ergänzte: "Er ist einfach happy, dass ihr endlich verstanden habt, was er will!"