Diese Katze hat allen Grund, so traurig dreinzuschauen

Bei der Haltung in der Wohnung sollte ein vernetzter Balkon für Cleo und Helios zur Verfügung stehen, damit sie ab und zu frische Luft genießen können.

Sie wurden im Dezember 2008 geboren. Beide sind sehr liebevolle Tiere , die sich nach einem ruhigen Umfeld sehnen. Auch in einer entspannten Familie mit älteren Kindern könnten sich die Samtpfoten wohlfühlen.

Der Gelbstirnamazonenhahn "Cookie" hofft endlich auf artgerechte Gesellschaft. © Tierheim München (2)

Auch Gelbstirnamazonenhahn "Cookie" sucht ein Zuhause. Er kam Mitte Juli nach vielen Jahren in Einzelhaltung ins Tierheim, weil sein Halter ins Krankenhaus musste.

Cookie wurde 1982 geboren - bei guter Haltung kann er aber durchaus noch Jahrzehnte vor sich haben.

Er ist ein freundlicher und umgänglicher Vogel. "Typisch Amazone sucht er sich seine Bezugspersonen aber aus", erklären sein Pfleger.

Sehnlichst wünscht sich der Exot Gesellschaft: Optimalerweise eine Gelbstirnamazone, aber auch die Vergesellschaftung mit anderen Amazonenarten ist denkbar. "Mit Hennen matchen Papageienhähne meist besser, aber auch eine Herren-WG kann funktionieren" so der Tierschutz. Der Altersunterschied sollte zehn Jahre nicht übersteigen.

Alles zu den Haltungsanforderungen an Papageien erfährst Du im Kleintierhaus. Kannst Du "Cookie" ein artgerechtes Zuhause bieten? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/92100052 oder per E-Mail an kleintierhaus.og@tierheim-muenchen.de und lerne den bunten Vogel kennen.