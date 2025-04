Kater schwer verletzt gefunden: Arzt rettet sein Leben, dennoch ereilt ihn ein tragisches Schicksal

Pirna - Am Mittwoch machte die MDR-Sendung "tierisch tierisch" Halt im Tierheim Pirna. Moderatorin Uta Bresan (60) traf dort auf gleich mehrere Fellnasen, die sich unbedingt ein neues, liebevolles Zuhause wünschen.

Die kleine Loki (5) wurde bereits mehrfach erfolglos vermittelt und hofft jetzt auf ein Zuhause, wo sie endlich zur Ruhe kommen kann. © Facebook/Screenshot/tierisch tierisch

So auch die hübsche Loki (5), die seit Februar 2025 im Tierheim verweilt – und das leider nicht zum ersten Mal.

So wurden die Norwegische Waldkatze (mit ein bisschen Ragdoll) schon ganze dreimal vermittelt, bisher jedoch ohne Erfolg.

Ihr Pfleger erklärt: Die ersten beiden Male kam sie in Familien mit anderen Katzen. Und damit kam Loki so gar nicht zurecht.

Immer wieder hat sie sich mit ihren Artgenossen gestritten, dabei seien auch die Pfoten geflogen. Also ging es für sie beide Male wieder zurück ins Tierheim Pirna.

Im Oktober dann der dritte Versuch: Loki wurde von einer Frau abgeholt. Leider sollte sie bei dieser nur für etwa ein halbes Jahr bleiben. Der Grund: Die Katze hat ihre neue Besitzerin gebissen, die Dame musste daraufhin sogar ins Krankenhaus.

Was genau Loki dazu getrieben hat, ist unklar. Fest steht: Im Tierheim kam es zu keinem weiteren Vorfall, hier zeigt sich die Fellnase sehr umgänglich, liebt es zu spielen und gebürstet zu werden. Allerdings hat sie auch ihre Phasen, in denen sie in Ruhe gelassen werden möchte – und das sollte akzeptiert werden.

Nun wünscht sich ihr Pfleger eine stressfreie Umgebung mit Ausgang, bestenfalls bei einem katzenerfahrenen Mann, da sich Loki von Männern besser verstanden fühlt.