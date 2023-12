Ehepaar streitet sich um Tierarzt-Kosten für Katze: Kurz darauf macht Polizei grausige Entdeckung

Lower Pottsgrove (USA) - Der Streit eines Ehepaars aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania um eine Tierarztrechnung endete in einer blutigen Tragödie. Nun wurde Mordanklage erhoben.

Doch der Vorfall nahm eine drastische Wendung, als man kurz nach dem Fund der Leiche auf den Ehemann von Margaret traf. Barton Seltmann befand sich auf der hinteren Veranda und hatte "Blut an Händen, Gesicht und Kleidung".

Vor Ort fanden die Ermittler tatsächlich die Leiche der 85-jährigen Margaret Seltmann. Die US-Amerikanerin soll durch "stumpfe Gewalteinwirkung am Kopf" gestorben sein, wie aus einem Bericht der Bezirksstaatsanwaltschaft von Montgomery County hervorgeht.

Barton Seltmann (84) rief am Dienstag den Notruf. Am Telefon erklärte er, dass jemand sein Haus durchsucht habe und der Eindringling seine Frau getötet haben soll.

Ihr Partner, mit dem sie seit über 30 Jahren verheiratet gewesen war, wurde wegen Mordes ersten und dritten Grades angeklagt. Er sitzt bereits im Gefängnis und verzichtet auf einen Pflichtverteidiger.

Im Prozess muss zudem seine Zurechnungsfähigkeit geklärt werden. Barton Seltmann litt möglicherweise bereits vor dem Mord an seiner Frau unter Gedächtnisverlust. Vor ihrem Tod äußerte Margaret gegenüber ihrer Familie die Befürchtung, dass ihr Mann eventuell sogar Demenz haben könnte.

Für die Angehörigen des Ehepaars ist der Vorfall ein absoluter Schock. Bartons Bruder erklärt gegenüber der New York Post, dass die beiden eigentlich glücklich zu sein schienen. "Es gab keine Warnung, dass so etwas passieren könnte", so der US-Amerikaner. "Das hat uns völlig zerfetzt."

Um die Katze, die offenbar Grund für den Horror-Streit war, kümmert sich nun ein Verwandter.