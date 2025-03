Familie kauft Baby-Kater im Netz: Nun muss Django nochmal von vorn anfangen

Doch das Zusammenleben verlief leider nicht so, wie Djangos Besitzer es sich wohl erhofft hatten: Der hübsche Europäisch-Kurzhaar-Kater mit dem strengen Blick schlug schließlich sogar nach einem kleinen Kind der Familie, woraufhin er kürzlich in die Obhut der Tierretter gegeben wurde.

Django sucht Menschen ohne Kinder, die ihm seinen geliebten Freigang ermöglichen und bei denen er für immer bleiben darf. © Tierheim Bergheim/Website

Der schwarz-weiße Vierbeiner ist keine Couch-Potato und liebt es, an der frischen Luft unterwegs zu sein und die Umgebung zu erkunden. Wenn man den Stubentiger ruft, kommt er jedoch "sofort", berichteten die Tierretter.

Weil der Kater in seiner alten Bleibe immer "super nett und friedlich" war, wenn gerade keine Kinder zugegen waren, suchen die Mitarbeiter nun nach einem kinderlosen Zuhause für ihren Schützling, in dem es Django an nichts fehlt - und in dem er vor allem für immer bleiben darf.

Wer den schönen Kater kennenlernen möchte, kann per E-Mail an info@tierheim-bergheim.de Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Django gibt's zudem auf der Website des Tierheims.