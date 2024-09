Familie sucht Katze zehn Stunden in Hotelzimmer: Als sie das Rätsel lösen, sind sie sprachlos

Elko (Nevada) - Auf einmal war sie weg. Katze Lemons hatte sich im Hotelzimmer einfach in Luft aufgelöst. Ihre Familie hatte dort, in Elko (Nevada), einen Zwischenstopp für nur eine Nacht eingelegt. Denn sie war eigentlich damit beschäftigt, von Kalifornien nach Wisconsin zu ziehen. Was nun gar nicht in den Zeitplan passte, war die Suche nach der Fellnase. Umso schlimmer: Es dauerte 12 Stunden, bis die Familie Lemons endlich gefunden hatte. Wie sich das Tier so lange im Hotelzimmer verstecken konnte, verstehen ihre Besitzer allerdings bis heute nicht!