Feuerwehr rettet Katze! Ihre Reaktionen lässt Lachtränen fließen

Von Elias Kroll

Lancashire (Großbritannien) - Die Freude über ihre Rettung stand ihr nicht grade ins Gesicht geschrieben: In Großbritannien rückte kürzlich die Feuerwehr aus, um ein Kätzchen in Not zu versorgen. Doch statt sich ihren Rettern gegenüber dankbar zu zeigen, begeisterte das Schnurrhaar lediglich das Internet mit seiner grummeligen Reaktion.

Das Gesicht der Katze begeistert das Netz. © Montage: Facebook/Lancashire Fire and Rescue Service Wenn Dankbarkeit der einzige Lohn für einen Retter wäre, dann wären die Feuerwehrkräfte des Lancashire Fire and Rescue Service (LFRS) bei diesem Einsatz wohl leer ausgegangenen. Vor wenigen Tagen rückten sie in das nordwestenglische Städtchen Preston aus, um eine Katze in Nöten zu bergen. Das Tierchen sei an einem "harten Ort" festgesteckt gewesen, wie der LFRS in einem Facebook-Beitrag erklärte. "Unsere Crew aus Preston rettete diese neugierige Katze Anfang dieser Woche sicher aus ihrer engen Lage", hieß es dort. "Sie fanden sich zwischen zwei Wänden festgesteckt, und unsere Feuerwehrleute haben sie sorgfältig, sicher und munter herausgeschnitten." Katzen Kater Erwin muss Kind weichen: Findet er trotzdem sein Glück? Der Feuerwehr-Rettungsdienst postete auch ein Bild der Katze - und schien sich dabei nichts Besonderes zu denken. Der Post endete schlicht mit den Worten: "Katzen halten uns immer gerne auf Trab." Doch das Internet war sofort begeistert. Allerdings weniger von dem Rettungsakt, sondern vielmehr von dem grimmigen Gesicht der Katze, die sich doch vermeintlich glücklich schätzen sollte. Kurzerhand wurde sie zur "Grumpy Cat 2.0" ernannt.

Die berühmte Hauskatze "Grumpy Cat". © dpa | Barbara Munker

Finster guckende Katze ist die neue "Grumpy Cat"