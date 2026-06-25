Feuerwehr rettet Katzenfamilie aus Gebüsch: Tierheim vermutet traurigen Hintergrund

Köln - In Köln -Kalk hat die Feuerwehr eine Katzenmama und vier Katzenbabys aus einem Gebüsch gerettet. Im Tierheim sorgt der Fall jetzt für viele Fragezeichen.

Katzenmama Aurora (M.) mit ihren möglichen zwei kleinen Katzenkindern. © Instagram/tierheim_dellbrueck (Screenshot)

Die fünf Samtpfoten wurden am Brücker Mauspfad in der Nähe eines Waldkindergartens im Gestrüpp entdeckt. Einsatzkräfte retteten die Tiere und brachten sie anschließend ins Tierheim Köln-Dellbrück.

Dort fiel den Mitarbeitern schnell etwas Merkwürdiges auf: Die vier Katzenbabys können offenbar gar keine Geschwister sein. Wie die Tierpfleger in einem Instagram-Beitrag erklären, unterscheiden sich die Jungtiere altersmäßig um mindestens drei Wochen.

"Die Geschichte ist mal wieder mehr als absurd", heißt es vom Tierheim dazu. Entweder habe eines der beiden Katzen-Duos eine andere Mutter oder sogar weitere Geschwister. Auch ein Vater der Tiere müsse schließlich irgendwo sein.

Im Tierheim wächst deshalb der Verdacht, dass die Katzen gezielt vermehrt wurden und sich ihre früheren Besitzer anschließend der nicht vermittelten Tiere entledigen wollten.