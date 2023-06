Flughafen stellt Katze ein: Für diese Aufgaben ist sie zuständig

Tatsächlich ist Duke nicht das erste Tier an dem Airport. Der Kater gehört ab sofort zu einer niedlichen Truppe von Hunden, Kaninchen und sogar einem Schwein.

Eine Katze , die an einem Flughafen angestellt wird, um Arbeit zu leisten? Wer kommt denn auf so eine Idee?

JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dass das Kätzchen es so weit bringen konnte, ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, unter welch schwierigen Umständen Dukes Leben begann. "Duke wurde halb verhungert in einer Kolonie verwilderter Katzen in San Francisco gefunden", heißt es auf Instagram.

Der Kater kam zunächst in einer Auffangstation von San Francisco Animal Care & Control und wurde danach von einer Familie adoptiert, die von seinem ruhigen Verhalten und seiner liebevollen Art begeistert war.

Da die Familie Dukes Potenzial als Therapiekatze erkannte, wurde die Fellnase später in Krankenhäusern eingesetzt, um Patienten zu besuchen und ihnen Trost und Freude zu spenden.