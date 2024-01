Frau adoptiert alten Kater: Was das Tier dann morgens macht, verschlägt ihr die Sprache

Cuijk (Niederlande) - Als sie ihn zum ersten Mal sah, schaute Kater Willem die Holländerin Dominique mit großen Augen an, als wollte er sagen: "Bist du wirklich meinetwegen hier?" Genau deshalb musste sie den Kater sofort aus seinem tristen Leben im Tierheim befreien. Als der Stubentiger Mitte 2023 bei der jungen Frau im niederländischen Cuijk einzog, verschlug er ihr schnell die Sprache. Millionen TikTok-User wundern sich seit Ende 2023 ebenfalls. Denn kurz vor Weihnachten veröffentlichte Dominique das passende Video.

Dominique und Kater Willem sind seit einem halben Jahr ein Herz und eine Seele. © Screenshot/TikTok/dominiqueiftekaralikhan

In dem Clip ist Kater Willem in der Badewanne der Frau zu sehen, wo er sich bereitwillig abduschen lässt. Täglich soll er schon am frühen Morgen um dieses Ritual betteln.

Wie ungewöhnlich diese Liebe zum Wasser ist, zeigen 3,8 Millionen Klicks auf das Video. Vor allem Katzenbesitzer wundern sich über die ungewöhnliche Vorliebe des zehnjährigen Katers. Doch es gibt eine traurige Erklärung.

In einem Interview mit Newsweek sagte Dominique über ihre erste Begegnung mit Willem im Tierheim: "Er wurde in einer Ecke total weggedrückt. Die anderen Katzen waren sehr dominant."

Und weiter: "Er hat sich nicht einmal auf die Katzentoilette getraut und war komplett mit Urin und Kot bedeckt. Er hat sich auch nicht gewaschen. Ich war so traurig."

Nachdem sie ihn aus dem Tierheim gerettet hatte, überlegte Dominique, wie sie dem Kater das Duschen schmackhaft machen könnte. Doch es kam anders.