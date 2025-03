Frau bietet wählerischem Kater Kostprobe von ihrem Essen an: Wie er reagiert, ist urkomisch

In den Videos ist deutlich zu sehen, dass Milo bei weitem nicht alles isst, was ihm angeboten wird. Hält sein Frauchen Tammy ihm eine Gabel mit einer Kostprobe hin, reagiert die Samtpfote gern mit einem auffälligen Würgen.

Gegenüber ihren Followern brachte Tammy Licht ins Dunkel: "Milos Reaktion mag übertrieben wirken, ist aber völlig normal, da Katzen ihr Geruchsorgan am Gaumen nutzen, um Gerüche zu verarbeiten. Das kommt zwar nicht extrem häufig, aber auch nicht extrem selten vor. Das Lustigste daran ist, dass er dann tatsächlich oft das frisst, weswegen er zunächst würgt."

Milo ist also längst nicht so verwöhnt, wie es in den Clips auf TikTok dargestellt wird. "In der Regel frisst er jedes katzenfreundliche Futter, aber er muss meistens erst daran riechen, es streicheln und sich die Pfote ablecken", so Tammy.

Erst, wenn Milo sich hundertprozentig sicher ist, dass ihm das Essen schmecken wird, fängt er an, seine Mahlzeit zu genießen.