Frau findet vermisste Katze nach 24 Tagen, doch die Freude währt nur kurz

Virginia (USA) - Was mit einer langen Suche begann, endete für Mackenzie Peterson aus dem US-Bundesstaat Virginia in einem Moment, der ihr immer in Erinnerung bleiben wird. Ganze 24 Tage lang hatte sie nach ihrem verschwundenen Kater Set gesucht, bevor sie ihn endlich fand - doch das Wiedersehen verlief anders als erhofft.