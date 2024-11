Frau füttert Katze mit Käse: Als sie sieht, was dem Tier später passiert, stockt ihr der Atem

Nashville (USA) - Sie verdrehte die Augen, begann zu taumeln. Doch noch bevor Katze Joan ohnmächtig wurde, konnte ihr Frauchen Schlimmeres verhindern - sie auffangen. Was war geschehen?

Katze Joan liebt Käse - doch der Käse liebt sie nicht ... © Bildmontage: TikTok/Screenshots/averyandkeith

Avery Muether, die mit Joan, einer weiteren Katze und ihrem Mann in Nashville lebt, begann vor einiger Zeit, ihre Samtpfote mit kleinen Käsestreifen zu füttern. Der Grund: Joan bettelte regelmäßig um den Snack.

In einem Interview mit Newsweek erklärte die US-Amerikanerin kürzlich, wie es dazu gekommen war: "Eines Tages bettelte sie um den Käse, den ich aß, sprang auf mein Bein und kroch meinen Rücken hinauf zu meiner Schulter."

Und weiter: "Ich dachte sofort: 'Das ist unser Moment, viral zu gehen, wie süß!' Wir machten mehrere Videos, in denen sie bettelte und den Streifenkäse aß, und dann wurde sie eines Tages ohnmächtig."

Zwei bis drei Sekunden sei Joan bewusstlos gewesen, so Muether. Der Fellfreundin stockte in diesem Moment der Atem: "Sie sah ein paar Sekunden lang ein wenig verängstigt aus und bettelte dann weiter um mehr Käse. Mein Mann und ich standen beide in Panik da."

Doch warum genau war die Katze ohnmächtig geworden?