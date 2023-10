Frau hört Schreie aus Abwasserkanal, dann beginnt ein tagelanger Kampf

Libanon - Ghina Nahfawi Baltahji hörte merkwürdige Geräusche aus einem Abwasserkanal empor schrillen. Ein Kätzchen fiel allem Anschein nach durch ein Loch in einem Gullydeckel und schrie nun um Hilfe.

Ein Kätzchen fiel allem Anschein nach durch einen Gullydeckel in einen Abwasserkanal und war gefangen. © Bildmontage: Facebook/Animals Lebanon//Facebook/Animals Lebanon//Facebook/Animals Lebanon

Wie Animals Lebanon bei Facebook bekannt gab, begann daraufhin der tagelange Kampf. Menschen in der Gegend versuchten zunächst immer wieder, das in einem Haufen Müll umherstreifende Tier herauszuholen und ließen ihm Futter da, um es hervorzulocken. Keine Chance, der Stubentiger war einfach zu scheu.

Erst die professionellen Tierschützer, die später zum Unglücksort gerufen worden, brachten eine erfolgversprechende Idee und die dementsprechende Ausrüstung mit: Mithilfe eines Fangkäfigs, Nahrung und einer Menge Geduld versuchten die Einsatzkräfte, den kleinen Vierbeiner einzufangen. Mit Erfolg!

"Da die Leute in Schichten in der Nähe blieben, wurde er schließlich eingefangen und direkt zum Tierarzt gebracht", heißt es in dem Beitrag.