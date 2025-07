Frau sieht aus dem Fenster, als sie plötzlich diese rührende Szene bemerkt

Saras Katze hatte draußen einen liebenswerten neuen Freund gefunden. © TikTok/ckls1622

Die flauschige Hauskatze von Sara Stephens freundete sich mit einem wilden Reh an. Auf ihrem TikTok-Kanal "ckls1622" hielt die US-Amerikanerin die niedlichen Szenen auf Video fest.

Der virale Clip zeigt eine orange getigerte Katze, die sich seelenruhig und ausgiebig von einem Reh ablecken lässt.

Dazu erklingt gefühlvoll Elvis Presleys "Can't Help Falling in Love", um dem Ganzen etwas Romantik zu verleihen. Als das Reh fertig mit dem Putzen seines neuen Freundes ist, scheint das Kätzchen sichtlich zufrieden zu sein.

Zahlreiche Zuschauer kommentierten das niedliche Video. "Daraus sind Träume gemacht", schwärmte ein User. Ein anderer formulierte: "Katzen sind Götter - und jetzt haben sie auch noch Reh-Anhänger!"

Ein weiterer User fragte ungläubig: "Wie entsteht so eine außergewöhnliche Tier-Beziehung überhaupt?"