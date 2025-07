Überforderte Züchterin haust mit zig Katzen in verwahrlostem Haus: Tierretter greifen ein

Köln - Was diese Tiere erlebt haben, ist nichts für schwache Nerven: Vor wenigen Wochen rettete das Tierheim Köln-Dellbrück insgesamt 30 (!) Katzen aus katastrophaler Haltung, darunter auch etliche Kitten und Kater. Nun suchen die Tierretter nach neuen Besitzern für einige der Vierbeiner.

Das Tierheim sucht daher ein liebevolles Zuhause für die stattlichen Kater, die in ihrer ehemaligen Bleibe vermutlich völlig sich selbst überlassen waren und denen es auch an Zuneigung gefehlt hat, wie die Pfleger vermuteten.

Wie die Mitarbeiter des Kölner Tierheims bereits bei Instagram informiert hatten, waren die Tiere von einer völlig überforderten Züchterin übernommen worden, die mit den teils kranken Katzen in einem völlig verwahrlosten Haus gelebt hatte.

Die Tiere suchen ein neues Zuhause bei einfühlsamen Menschen. © Bildmontage: Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Die Tiere sind dementsprechend scheu und brauchen Menschen mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen, die ihnen alle Zeit der Welt geben, um in Ruhe in ihrer neuen Umgebung anzukommen.

Weil die Kater sehr aneinander hängen, sollen sie zudem nicht in Einzelhaltung in ihrer neuen Bleibe leben. "Wir würden sie gerne zu zweit oder zu einer zweiten Katze vermitteln", erklärten die Tierretter stattdessen. Die Tiere sind darüber hinaus an Wohnungshaltung gewöhnt und wünschen sich dabei auch einen gesicherten Balkon.

Wer die scheuen Katzen kennenlernen möchte, kann per E-Mail an katzen@tierheim-koeln-dellbrueck.de Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über die Samtpfoten gibt's zudem auf der Website des Tierheims.