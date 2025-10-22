Frau überlässt Katze ihrer Mutter: Als sie das Tier nach einem Monat sieht, ist sie entsetzt
Prag (Tschechien) - Sie war so fassungslos, dass sie zunächst glaubte, ein Fake-KI-Bild erhalten zu haben. Lina Redford, eine Künstlerin aus Spanien, musste ihren Kater Sinbad kürzlich für einen Monat bei ihrer Mutter lassen. Als sie kurz vor ihrer Rückkehr ein Foto des Stubentigers sah, war er wie ein Hefeteig aufgegangen!
Bevor Redford ihren Kater ihrer Mutter überlassen hatte, war sie extra zwei Wochen lang bei ihr in Prag geblieben. Dort sollte sich die Fellnase in Ruhe an die neue Situation gewöhnen.
"Natürlich war ich traurig, ihn so lange allein zu lassen. Aber ich war nicht nervös", erklärte die Künstlerin kürzlich in einem Interview mit Newsweek.
Redfords Mutter ist selbst Katzenbesitzerin, sollte daher eigentlich wissen, wie man mit den Tieren umgeht. Doch Sinbad machte der Frau und ihrer Tochter einen Strich durch die Rechnung.
"Ich konnte nicht glauben, dass meine hyperaktive Katze so dick geworden war", sagte Redford gegenüber dem US-Magazin.
Aber wie genau hatte der Stubentiger es in den wenigen Wochen auf sein neues, stolzes Gewicht gebracht?
Katze befindet sich auf dem Weg der Besserung
Die Katzen von Redfords Mutter dürfen so viel Futter haben, wie sie wollen. Allerdings sind sie dazu in der Lage, mit dem Fressen aufzuhören, wenn sie satt sind.
Bei Sinbad hat sich inzwischen herausgestellt, dass er dazu nicht in der Lage ist. Ganz im Gegenteil: Der Kater stibitzte sogar noch das Futter seiner Artgenossen.
"Sie hatte das Gefühl, es mit Sinbad übertrieben zu haben. Aber sie versuchte, ihm mehr Bewegung zu verschaffen und ließ ihn Treppen rauf und runter rennen, um abzunehmen", erklärte Redford.
Immerhin gelangen der Mutter so erste kleine Erfolge. Inzwischen soll sich Sinbad auf einem guten Weg zu seinem alten Gewicht befinden.
Immerhin konnte der Kater an anderer Stelle überzeugen: auf Instagram. Dort hat ein Video mit einem kuriosen Vorher-Nachher-Vergleich seit dem vergangenen Monat 2,4 Millionen Klicks eingesammelt!
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/linaredford