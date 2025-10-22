Frau überlässt Katze ihrer Mutter: Als sie das Tier nach einem Monat sieht, ist sie entsetzt

Prag (Tschechien) - Sie war so fassungslos, dass sie zunächst glaubte, ein Fake-KI-Bild erhalten zu haben. Lina Redford, eine Künstlerin aus Spanien, musste ihren Kater Sinbad kürzlich für einen Monat bei ihrer Mutter lassen. Als sie kurz vor ihrer Rückkehr ein Foto des Stubentigers sah, war er wie ein Hefeteig aufgegangen!

Lina Redford musste ihren Kater Sinbad kürzlich für einen Monat bei ihrer Mutter lassen. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/linaredford

Bevor Redford ihren Kater ihrer Mutter überlassen hatte, war sie extra zwei Wochen lang bei ihr in Prag geblieben. Dort sollte sich die Fellnase in Ruhe an die neue Situation gewöhnen.

"Natürlich war ich traurig, ihn so lange allein zu lassen. Aber ich war nicht nervös", erklärte die Künstlerin kürzlich in einem Interview mit Newsweek.

Redfords Mutter ist selbst Katzenbesitzerin, sollte daher eigentlich wissen, wie man mit den Tieren umgeht. Doch Sinbad machte der Frau und ihrer Tochter einen Strich durch die Rechnung.

"Ich konnte nicht glauben, dass meine hyperaktive Katze so dick geworden war", sagte Redford gegenüber dem US-Magazin.

Aber wie genau hatte der Stubentiger es in den wenigen Wochen auf sein neues, stolzes Gewicht gebracht?