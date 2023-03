Frau verweigert Katze zweites Abendbrot: Was dann passiert, sorgt für großes Gelächter

Kanada - Wer ist hier Koch und wer Kellner? Katzenbesitzerin Amanda (30) aus Kanada dürfte die Antwort auf diese Frage kennen. Ende Februar hatte sie ihrem Kater Guccie ein zweites Abendessen verweigert. Was das Tier daraufhin tat, sorgt seit einigen Tagen für gute Laune auf TikTok.

Diese beiden Katzen könnten auch Frechdachse sein. Frauchen Amanda (30) hat mit ihnen mächtig zu tun. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/guccieandlindo/Instagram/Screenshot/amanduh193

Vergangene Woche ging das zugehörige Video (siehe unten) dort viral. Zu sehen ist darin, wie sich Kater Guccie selbst hilft. Der Clip zeigt den Stubentiger zunächst auf den Hinterbeinen stehend in der Küche.

Dort öffnet das Tier einen Schrank. Kurz darauf klettert es in ein Fach hinein. Neben Guccie ist auch dessen Artgenosse Lindo dabei. Offenbar scheint die zweite Katze sich am "Beutezug" beteiligen zu wollen.

Hunderttausende TikTok-User klickten das Werk bisher an, Zehntausende vergaben ein Like. In der Kommentarspalte sammeln sich seither Tränen lachende Emojis.

Grund genug für Newsweek, bei der Katzenbesitzerin nachzuhaken. Amanda plauderte diese Woche mit dem US-Blatt über ihre zwei Frechdachse und schilderte den kuriosen Moment.