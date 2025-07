02.07.2025 13:25 677 Katze starrt Hund tagelang durch Fenster an: Tierischer Nachbarschaftskrieg geht viral

Von Benjamin Richter

USA - Was starrst du mich so an? Diese Frage scheint sich Hündchen Herb jeden Tag aufs Neue zu stellen, wenn Nachbarskatze Terry mal wieder auf ihrem Lieblingsplatz lauert.

Jeden Tag starrt die orangefarbene Katze der Nachbarn den kleinen Hund an, ohne mit der Wimper zu zucken. © TikTok/itscalledholly Dieser tierische Schlagabtausch wurde für Herb zum stressigen Alltag. Tierbesitzerin Holly Ross filmte, wie ihr nervöser Hund - ein kleiner Bichon Frisé - mit stillem Blick vor dem Fenster steht, während die Nachbarskatze draußen lässig auf dem Dach sitzt und seelenruhig zurückstarrt. Der witzige Clip, den Holly auf ihrem TikTok-Kanal "itscalledholly" teilte, ging innerhalb kurzer Zeit viral. Katzen Traumkatze landet im Tierheim: Bekommt "Ice" noch eine Chance? Katzen Frau hält Katzen für pflegeleicht: Lektionen, die ihr Samtpfote erteilt, lassen Lachtränen fließen Mehr als 900.000 Aufrufe und über 150.000 Likes erreichte das Video, das von den Zuschauern humorvoll kommentiert wurde. "Terry sieht aus wie der Anführer der Katzenmafia aus der Nachbarschaft, der bereits sein nächstes Ziel im Visier hat", schrieb ein Nutzer. Ein anderer vermutete: "Jedes Haustier mit dem Namen Terry wäre mit Sicherheit ein Aufwiegler." Manche Zuschauer verglichen die düster dreinblickende Samtpfote gar mit US-Schauspieler Ron Perlman (75), der 2004 die Hauptrolle im Action-Horrorfilm "Hellboy" innehatte. Katze und Hund schauen sich jeden Tag durchs Fenster an: Witziges Video geht viral Der virale Clip fing das alltägliche komödiantische Drama der beiden Haustiere perfekt ein. Ob Herb und Terry doch noch irgendwann Freunde werden, statt sich nur durchs Fenster gegenseitig anzuschauen? Auf TikTok versprach Frauchen Holly, ihre Fans weiterhin auf dem Laufenden zu halten.

