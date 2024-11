Frau will Katze füttern: Überraschende Wendung bringt Millionen zum Lachen

Dann setzt sich die stark übergewichtige Katze vor ihre Besitzerin und starrt sie mit großen, fordernden Augen an. "Wenn du versuchst, die Dünne zu füttern, ohne dass die Dicke es hört", textet die US-Amerikanerin in ihr Video.

Dann die überraschende Wendung: Plötzlich kommt ein wahres Schwergewicht um die Ecke gebogen. Chus zweite Katze Sasha stampft an Sage vorbei, drängt sie geradezu ab.

Ein Instagram-Reel von Mitte Oktober zeigt, was genau das Problem der beiden ist. In dem Clip steht die schmale Sage mit großen Augen vor ihrem Frauchen. Sie sieht aus, als könnte sie durchaus einen kleinen Bissen vertragen.

"Aus dem Weg, du Hungerhaken, hast du nicht gehört, dass es Fresschen gibt?" Katze Sasha bahnt sich den Weg zum Futter, drängt Kätzchen Sage geradezu ab. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/angel.cakes702

Demnach hat ihre übergewichtige Katze Sasha mehr als sechs Kilogramm abgenommen, seit sie bei ihr lebt! Laut Chu wurde das arme Tier nämlich vor rund einem Jahr gerettet, nachdem es in seinem alten Zuhause nicht gut behandelt worden war.

So aufdringlich wie Sasha im Video wirkt, soll sie übrigens gar nicht sein. "Sasha stiehlt Sage eigentlich kein Futter, ich habe es sogar getestet und sie ist immer bereit, zu teilen. Wenn ich nur eine Schüssel Futter hinstelle, hat Sasha nichts dagegen, mit Sage zu teilen", sagte Chu dem US-Magazin.

So ist am Ende alles halb so schlimm und man kann ohne schlechtes Gewissen über das Video lachen.

"Sasha und Sage haben eine sehr lustige Beziehung, wie Schwestern, die sich gegenseitig necken, sich aber am Ende des Tages lieben", schloss Chu.