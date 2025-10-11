Fürchterliche Diagnose für drei Baby-Katzen: Jetzt geht es um Leben und Tod

Dipperz - Erneut sind drei schwer kranke Kitten beim Verein "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e. V." im osthessischen Dipperz angekommen. Jetzt bittet Anke Hofmann, die erste Vorsitzende des Vereins, verzweifelt um Spenden zur Unterstützung.

Die kleine Baby-Katze wurde positiv auf Parvo getestet und befindet sich jetzt in einer Tierklinik. © Bild-Montage: Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

Denn die "Babyklappe für Welpen und Kitten" ist mittlerweile finanziell absolut an ihre Grenzen gestoßen. "Wir haben derzeit auch einen Aufnahmestopp nach dem letzten Notfall", berichtet Anke im Gespräch mit TAG24.

Ein drei bis vier Tage altes Kätzchen war eingetroffen. "Geschwister tot, Mama weg; es wurde komplett unterkühlt gefunden und kämpft um sein Leben", sagt Anke. Dann wurde die Kleine auch noch positiv auf die sogenannte Katzenseuche Parvo getestet und befindet sich jetzt in einer Tierklinik zur intensivmedizinischen Behandlung.

Zu allem Überfluss sind auch zwei weitere Neuankömmlinge schwer erkrankt, haben fast 40 Grad Fieber. Auch sie befinden sich stationär beim Tierarzt. Das alles kostet natürlich immense Summen. Alleine im September hatte der Verein Rechnungen für nahezu 5000 Euro für seine kleinen Patienten aufbringen müssen.

Deshalb sind Spenden notwendiger denn je, um überhaupt den Betrieb der "Babyklappe" aufrechterhalten zu können. Wenn Ihr Anke und ihren Einsatz für die in Not geratenen Tiere gerne unterstützen möchtet, so könnt Ihr per PayPal oder an das Konto DE75 5306 2350 0000 0738 65 spenden.