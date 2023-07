Frau zeigt, wie lieb ihre Katze ist: Was die Fellnase dann beim Tierarzt tut, löst Lachwellen aus

Dann landet die Katze unsanft auf dem Boden, wo sie sich sofort unter dem nächstbesten Stuhl verschanzt. Beim TikTok-Publikum kommt diese kuriose Aktion bestens an. Mehr als 570.000 User haben bereits ein Like vergeben.

Das Video zeigt die Samtpfote zunächst von ihrer besten Seite. Liebevoll schmiegt sich Milo an seine Besitzerin Colleen, die währenddessen ein wenig in die Kamera lächelt.

Nach der Spritze beim Tierarzt rastet Milo komplett aus. © TikTok/Screenshot/colleenssworldd

Auch Newsweek ist durch den viralen Hit auf Milo aufmerksam geworden, erreichte sein Frauchen diese Woche für ein kurzes Gespräch. "Milo ist normalerweise lieb und schüchtern. Aber wenn ihn jemand auf dem falschen Fuß erwischt, bekommt er einen Wutanfall", erklärte Colleen dem US-Magazin.

Man wisse nie, was man von dem zwei Jahre alten Kater als Nächstes zu erwarten habe. "Zu anderen Tieren ist er überhaupt nicht nett, er faucht jede Katze oder jeden Hund an, der in seine Nähe kommt", so die Amerikanerin.

Mit seinem Charakter ist Milo also alles andere als Everybody's Darling. Dafür können die Menschen jetzt umso mehr über den tierischen Choleriker lachen.