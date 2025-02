"Ging um Leben und Tod": Krankenhaus-Arzt soll CT-Scan und Drainage für seine Katze veranlasst haben

Als seine geliebte Katze dringend medizinische Hilfe benötigte, zögerte Dr. Gianluca Fanelli nicht. © Montage: 123rf/dotshock, Screenshot: LinkedIn

Arzt zu sein, ist für Dr. Gianluca Fanelli soviel mehr als nur ein Beruf. Doch die Staatsanwaltschaft sieht das offenbar anders und hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Radiologen aus dem Aostatal (Italien) eingeleitet. Das berichtet die Zeitung Corriere della Sera.

Als seine geliebte Katze Athena von der Terrasse seiner Wohnung im sechsten Stock stürzte und sich schwer verletzte, war der Katzenfreund in großer Sorge: Athena hatte sich die Hinterläufe gebrochen, innere Organe waren verwundet, ein Lungenflügel kollabiert.

Nach einer Konsultation mit seinem Tierarzt tat Dr. Fanelli, was getan werden musste: Der Radiologe fuhr mit seinem sterbenden Liebling in das Krankenhaus, wo er seit mehr als 20 Jahren arbeitet, warf den Computertomografen an, untersuchte sein Haustier gründlich. Dann führte der Mediziner im Angiografieraum des Krankenhauses eine Drainage durch. Athena überlebte.

Schlecht für den Katzenfreund: Ein Zeuge von Dr. Fanellis unermüdlichem Einsatz informierte die Krankenhausleitung - und die gab den Fall an die Staatsanwaltschaft weiter.