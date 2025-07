Katze attackierte ihre Halter: Happy End für die schwarze Misu?

Alles in Kürze

Jedoch benötigt die Süße eine gewisse Zeit, um Vertrauen zu fassen. Genauso möchte sie keinesfalls bedrängt werden und braucht ihren Freiraum. Wenn Misu sich in Sicherheit fühlt, dann taut die Kleine auf und präsentiert sich von ihrer lieben, zutraulichen und verschmusten Art. Wann sie gestreichelt werden will und die Nähe zu ihren Zweibeinern sucht, entscheidet die Katze selbst, weshalb sie keinesfalls bedrängt werden sollte.

Von ihren Tierpflegern wird Misu als eine Katzendame mit Charakter und Köpfchen beschrieben, die sich in der aktuellen Umgebung ruhig und unauffällig zeigt.

Wer hat ein Herz für die schwarze Mieze und kann sie für immer bei sich aufnehmen? © Tierheim Berlin

Für seinen schwarzen Schützling sucht das Tierheim ein ruhiges Zuhause bei Menschen, die bereits Erfahrung im Umgang mit Katzen und einen geregelten Alltag haben.

Sie sollten Hektik und Stress von der Katze fernhalten und ihre Signale lesen und entsprechen darauf eingehen können.

Kinder sollten nicht im künftigen Haushalt leben, da Misu sich bei Trubel und zu viel körperlicher Aufmerksamkeit in die Ecke gedrängt fühlen und entsprechend reagieren könnte.

Über einen abgesicherten Balkon, von dem aus sie die Welt beobachten kann, freut sich die Kleine. Freigang in ruhiger Lage wäre für die Mieze eine tolle Sache.

Wenn Du der Katze Misu (Vermittlungsnummer 25/587) ein schönes Leben für immer an Deiner Seite schenken kannst, dann melde Dich bei ihren Tierpflegern im Samtpfötchenhaus 2 per Telefon unter 076888235 oder per E-Mail.