Happy End für Avie und Cookie? Zwei Schicksale, eine Sehnsucht
Kassel - Im Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel gehören auch Avie und Cookie zu den Samtpfoten, die auf ihr Happy End in einem Für-immer-Zuhause hoffen. Vielleicht ist ja in Eurem Herzen und Haushalt noch ein (kleines) Plätzchen frei.
Avie ist laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine "gestandene Katzenpersönlichkeit". Die 2011 geborene Europäisch Kurzhaar ist seit etwas mehr als einem Monat im Tierheim, da ihre Besitzerin sie wegen einer "spontanen Allergie" abgeben musste.
Die charakterstarke Seniorin hat einige Zeit in der Quarantänestation hinter sich. Sie zeigt sich als eine grundsätzlich umgängliche Samtpfote, die jedoch genau weiß, was sie will - und was nicht. Das gibt sie einem demnach entsprechend auch zu verstehen.
Die Kleine lässt sich beispielsweise nur äußerst ungern hochheben. Ob es an ihren 4,6 Kilogramm liegt? Wer weiß. Ansonsten hält sie sich vor Ort im Vermittlungszimmer überwiegend im Hintergrund beziehungsweise in ihrer kleinen Katzenhöhle auf.
Zu ihren Artgenossen geht sie im Tierheim eher auf Distanz, was künftig für eine Haltung als glückliche Einzelprinzessin spricht.
Gesucht wird ein kinderloser Haushalt, in dem sich Katzenkenner über die willensstarke Begleiterin im Alltag freuen.
Cookies Vergangenheit erinnert Tierheim an "Geschichten von Baron Münchhausen oder Pinocchio"
Auch Kater Cookie sucht ein Zuhause. Er wartet mit einer der "Wau-Mau-Insel" zufolge doch "etwas nebulösen Vergangenheit", welche die Pflegenden sogar an "die abenteuerlichen Geschichten von Baron Münchhausen oder Pinocchio" erinnert, auf.
Der Perser wurde mitten in der Kasseler Innenstadt aufgegriffen und ins Tierheim gebracht. Kurz war Aufatmen angesagt, Cookie ist gechippt und sogar registriert. Das erhoffte Happy End blieb aber aus.
Die Kontaktaufnahme mit den im Tasso-Register eingetragenen und rund 50 Kilometer entfernt wohnenden Besitzern verlief ernüchternd. Diese gaben schlichtweg an, keinen Kater zu besitzen und folglich auch kein Familienmitglied zu vermissen.
Der Pflegezustand des 2020 geborenen Vierbeiners ließ beim Auffinden doch erheblich zu wünschen übrig. Bedeutet: Sein eigentlich strahlend weißes Fell war ziemlich dreckig und sehr verfilzt. Es muss noch einiges an Pflege nachgeholt werden.
Die fehlende Kastration wurde inzwischen durchgeführt, dem Schritt in ein Für-immer-Zuhause steht also nichts mehr im Weg.
Gesucht werden echte Katzenfreunde, die mit der aufwändigeren Fellpflege von Langhaarkatzen kein Problem haben. Da er Freigang hatte, sollte dies fernab von Straßen- und Schienenverkehr nach einer Eingewöhnung auch weiterhin möglich sein.
Wer sich auf den ersten Blick in Avie oder Cookie verliebt und Lust auf ein Kennenlernen hat, kann sich montags bis freitags zwischen jeweils 10 und 12 sowie 16 und 18 Uhr unter der Rufnummer 05618615680 an die "Wau-Mau-Insel" wenden. Ein Kontakt via E-Mail oder das auf der Internetseite des Tierheims aufrufbare Webformular sind Alternativen.
Titelfoto: Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel (2)