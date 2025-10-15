Happy End für Avie und Cookie? Zwei Schicksale, eine Sehnsucht

Kassel - Im Tierheim " Wau-Mau-Insel " in Kassel gehören auch Avie und Cookie zu den Samtpfoten, die auf ihr Happy End in einem Für-immer-Zuhause hoffen. Vielleicht ist ja in Eurem Herzen und Haushalt noch ein (kleines) Plätzchen frei.

Avie sucht ein Zuhause. © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Avie ist laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine "gestandene Katzenpersönlichkeit". Die 2011 geborene Europäisch Kurzhaar ist seit etwas mehr als einem Monat im Tierheim, da ihre Besitzerin sie wegen einer "spontanen Allergie" abgeben musste.

Die charakterstarke Seniorin hat einige Zeit in der Quarantänestation hinter sich. Sie zeigt sich als eine grundsätzlich umgängliche Samtpfote, die jedoch genau weiß, was sie will - und was nicht. Das gibt sie einem demnach entsprechend auch zu verstehen.

Die Kleine lässt sich beispielsweise nur äußerst ungern hochheben. Ob es an ihren 4,6 Kilogramm liegt? Wer weiß. Ansonsten hält sie sich vor Ort im Vermittlungszimmer überwiegend im Hintergrund beziehungsweise in ihrer kleinen Katzenhöhle auf.

Zu ihren Artgenossen geht sie im Tierheim eher auf Distanz, was künftig für eine Haltung als glückliche Einzelprinzessin spricht.

Gesucht wird ein kinderloser Haushalt, in dem sich Katzenkenner über die willensstarke Begleiterin im Alltag freuen.