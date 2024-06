Heldentat: Einsame Katze nach fünf Wochen in geschlossenem Laden befreit!

New York City - Diese Geschichte geht ans Herz! Fünf lange Wochen ist eine Katze in einem geschlossenen Laden eingesperrt, nachdem der Besitzer sie einfach zurückgelassen hatte. Dann tut sich eine Gruppe Nachbarn zusammen und startet eine außergewöhnliche Rettungsaktion.

Die kleine Fellnase saß jeden Tag einsam am Fenster des Ladens und miaute ununterbrochen. © Montage: Instagram/tillyswalks (2)

Tierfreundin Mirjana war kurz vor dem Verzweifeln: Seit Wochen tauchte auf ihrer Facebook-Seite immer wieder diese Katze auf - allein in einem Bistro im New Yorker Stadtteil Hell's Kitchen, das eigentlich schon vor fünf Wochen (!) die Schotten dicht gemacht hat.

Sichtlich unterernährt saß die Fellnase beinahe jeden Tag am Schaufenster, beobachtete still das Geschehen auf der Straße, wie Mirjana in einem Beitrag auf Instagram schreibt.

"Nachdem ich letzte Nacht wieder auf den Beitrag gestoßen war, konnte ich kaum schlafen", erzählte die New Yorkerin. Offenbar ging es anderen ähnlich, denn als Mirjana tags darauf zu dem ehemaligen Feinkostladen ging, traf sie ihren Nachbarn Ben, der bereits erfolglos versucht hatte, die Katze durch eine kaputte Tür zu füttern.

Ben hatte bereits die Polizei informiert, um den mutmaßlichen Tiermissbrauch zu melden. Während das Duo auf die Anwesenheit der Beamten wartete, "tauchten noch zwei weitere magische Seelen auf, Brian und Catherine, und dann eine vierte", wie Mirjana es beschrieb.

Offenbar sorgte die verlassene Katze für Sorge im ganzen Stadtviertel: "All diese erstaunlichen Menschen fühlten sich durch einen Facebook-Beitrag dazu bewegt, dieser Katze zu helfen", so Mirjana.