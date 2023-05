Herrchen ist nach zehn Tagen wieder zu Hause: Die Reaktion seiner Katze geht so vielen ans Herz

Zehntausende Likes erhielt der virale Hit allein in den ersten drei Tagen. In der Kommentarspalte nutzen die User bevorzugt Herzchen-Emojis, um ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen.

In dem Video sind mehrere Szenen zu sehen, in denen der Stubentiger geradezu an seinem Herrchen klebt. Als wolle Lloyd den Heimkehrer nie mehr loslassen, umklammert er dessen Beine fest, schmiegt sich an ihn.

Kater Lloyd kuschelt sich ganz dicht an sein Herrchen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/lloydtheblackcat

"Wir könnten uns keinen besseren Kater wünschen. Er war von dem Tag an, an dem wir ihn adoptiert haben, ein so lieber und liebevoller Junge. Kurz nachdem wir ihn bekommen hatten, erfuhren wir, dass ihm mit einem Luftdruckgewehr in den Fuß geschossen worden war", so die Fellfreundin.

Für sie und ihren Partner sei es beschämend gewesen, dass jemand dem armen Tier so etwas Schlimmes angetan hatte. Auf der anderen Seite konnte sich Jana das Verhalten ihres Katers dadurch besser erklären.

"Wir glauben, dass wir durch die Aufnahme, die Pflege nach der Operation und die Liebe, die wir ihm gegeben haben, eine starke Bindung zu ihm aufgebaut haben", schlussfolgerte sie.

Schließlich kam Jana zu dem eindeutigen Fazit: "Er liebt uns und wir lieben ihn. Er gehört zur Familie." Unter diesen Umständen wird ziemlich deutlich, warum Lloyd so anhänglich ist.