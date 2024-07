Herzloser geht's kaum: Samtpfote wird bei über 30 Grad in Katzenklo ausgesetzt

Troisdorf/Swisstal - Was für eine Sauerei! Bei hochsommerlichen Temperaturen ist im Rhein-Sieg-Kreis eine Katze herzlos an der Autobahn ausgesetzt worden. Glücklicherweise konnte die Samtpfote gerettet werden!

Die Katze musste bei über 30 Grad in ihrem Katzenklo ausharren, ehe sie entdeckt und ins Tierheim Troisdorf gebracht wurde. © Instagram/tierheim__troisdorf

Angesichts der Umstände, unter denen die Katze kürzlich den Weg ins Tierheim Troisdorf gefunden hatte, waren nicht nur die Tierretter sprachlos - denn diese Geschichte hätte auch ganz anders enden können!

Doch von Anfang an: Wie das Tierheim an diesem Sonntag in einem neuen Instagram-Beitrag berichtet hatte, war die graue Mieze am Samstagabend an der Anschlussstelle zur A61 in Swisttal entdeckt worden.

Ihre vorigen Besitzer hatten sie dort in ein Katzenklo gesetzt und das Tier einfach sich selbst überlassen - und das bei Temperaturen von mehr als 30 Grad, die an diesem Tag in der Region herrschten!

Zum Glück wurde die hilflose Vierbeinerin rechtzeitig entdeckt, sodass sie schließlich ins Troisdorfer Tierheim kam, wo die Pfleger sie sofort mit frischem Wasser und Futter versorgten.