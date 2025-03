Ihr Schicksal geht unter die Haut: Zwei Jahre alte Katze sucht Hospizplatz

Troisdorf - Das Troisdorfer Tierheim ist zurzeit auf der Suche nach einem Hospizplatz für Katze Ranni, die in ihrem erst jungen Leben leider schon großes Leid erfahren musste. Die Tierretter hoffen, dass ihr Schützling so schnell wie möglich liebevolle Menschen findet, die sie umsorgen. Bis es für Ranni Zeit wird, zu gehen.

Faltohrkatze Ranni ist erst zwei Jahre alt, sucht aber schon einen Hospizplatz. © Tierheim Troisdorf/Website

Die 2023 geborene Mieze hat kein einfaches Los gezogen, ganz im Gegenteil. Denn wie das Troisdorfer Tierheim am Montag in seinem neuesten Instagram-Beitrag berichtete, kam die niedliche Katze vor einiger Zeit als Fundtier in die Obhut der Tierretter.

Schon kurz nach ihrer Ankunft stellte sich dann heraus, dass Ranni als Scottish-Fold-Katze besonders stark unter den rassetypischen Qualzucht-Merkmalen leidet.

"Durch die Vererbung von Knochen- und Knorpelschäden kommt es schmerzhaften Deformationen und Fehlbildungen bei den Tieren. Die Schwere der Probleme ist fortschreitend", erklärten die Tierretter, die schon oft darauf aufmerksam gemacht hatten, wie sehr die Samtpfoten für die vermeintlich niedlichen Faltohren leiden müssen.

Ranni benötigt nicht nur dauerhaft Schmerzmittel, zudem ist ihre Lebenserwartung durch ihre Erkrankungen deutlich verkürzt. Für ihren Schützling suchen die Tierretter daher ein liebevolles Zuhause, "in dem sensibel auf ihren Zustand geachtet und ihre Bedürfnisse wahrgenommen werden".