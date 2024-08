In Rohr gefunden und von Mama verlassen: Katzenkinder suchen neues Zuhause!

Halle (Saale) - Beide sind noch so jung und haben beide schon eine schwere Vergangenheit hinter sich: Zwei Katzenkinder aus Halle suchen nun gemeinsam ein neues Zuhause für eine glücklichere Zukunft.

Die beiden Fellkinder Christine K (l.) und Roswitha wollen zusammen bleiben und suchen gemeinsam ein neues Zuhause. © Facebook/Katzenhaus-Katzenschutzverein-Halle-Saale-eV

Es sind traurige Worte, die der Katzenschutzverein Halle kürzlich auf seiner Facebook-Seite über die zu vermittelnden Samtpfötchen Christine K. und Roswitha teilte.

So sei Stubentigerin Christine K schon im Katzenhaus geboren worden. "Leider hat sich meine vierbeinige Mama weder um mich noch um meine Geschwister gekümmert, die haben es leider nicht geschafft", heißt es von den Tierschützern.

Und auch bei dem anderen Kätzchen war das Schicksal bisher nicht gnädiger, wie in dem Beitrag beschrieben wird: "Roswitha heißt eigentlich Roswitha Schreikind, die kleine süße Fellnase wurde in einer Gartenanlage in einem Rohr gefunden und hat sich buchstäblich groß geschrien."

Doch das Leben wendete sich zum Besseren: Die verspielten Fellkinder seien auf der Pflegestelle zusammengewachsen und nun unzertrennlich - jetzt fehlt nur noch ein liebevolles Frauchen oder Herrchen.