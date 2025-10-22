Kätzchen wäre fast gestorben: Jetzt erobert Mini-Mieze Margo alle Herzen

Torgau - Diese Mini-Mieze verzaubert jetzt schon alle: Kätzchen Margo wurde mutterseelenallein gefunden, ohne Mama, ohne Geschwister - ihre Überlebenschance nicht gerade groß unter solchen Umständen.

Raubtierfütterung, damit aus dem Mini-Fellknäuel bald eine stattliche Katze werden kann. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tierhilfetorgau

Doch dann nahmen die Verantwortlichen der Tierhilfe Torgau die erst wenige Tage alte Samtpfote unter ihre Fittiche "und schon hat sie die Herzen aller im Sturm erobert", so die sächsischen Tierschützer in den sozialen Medien.

Das bedeutet für diese bzw. die Pflegestelle vor allem eines: Margo bekommt alle zwei Stunden das Fläschchen - am Tage und in der Nacht.

Das winzige Findelkind wird jetzt von Hand aufgezogen, kann sonst ohne seine Mama nicht überleben. Da wird geliebt, gekuschelt und geschmust, damit es dem Fellknäuel bald richtig gutgeht.

"Für unsere liebe Pflegestelle bedeutet das: wenig Schlaf, aber dafür umso mehr Schnurren, zarte Pfötchen und ganz viel Dankbarkeit", so die Tierhilfe.