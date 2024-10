Kater heimlich in Tierheim ausgesetzt: Notiz offenbart Archibalds dramatische Geschichte

Kater Archibald musste einen heftigen Schicksalsschlag verkraften, der ihn obendrein sein Zuhause kostete. © Montage: Tierheim Gießen

Eines schönen Morgens habe der zwei Jahre alte Britisch-Kurzhaar-Kater einfach unangekündigt im Fundtierhaus des Tierschutzvereines gesessen, wie ein Sprecher in der Vorstellungsmeldung zu Archibald mitteilte.

Von einer oder mehreren Personen, die ihn persönlich überbracht hätten, fehlte dabei jede Spur. Umso verdutzter schaute man seitens der Verantwortlichen drein, als man lediglich eine handgeschriebene Notiz fand, die dem felligen Findelkind beigelegt wurde.

Diese offenbarte eine wahrhaft dramatische Geschichte. So war dort zu lesen, dass der Besitzer des Stubentigers überraschend verstorben sei und die Angehörigen demnach nicht in der Lage seien, das Tier weiter angemessen zu betreuen. Letztlich hatte man seitens der Verwandten des gestorbenen Herrchens aber wohl doch noch ein Einsehen.

So setzte man sich mit der Pflegeeinrichtung in Kontakt und gab einen Einblick in die Gewohnheiten des Katers. Dieser habe zuvor als Einzelkatze in Wohnungshaltung im früheren Zuhause gelebt. Zu Beginn seiner Tierheim-Zeit zeigte sich Archibald verständlicherweise eher verschlossen.

Doch sein gebrochenes Katzenherz schien mit der Zeit zu heilen, was es ihm ermöglichte auch wieder positiv auf Zuneigungen zu reagieren.