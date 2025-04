Kater Milo jagt eine Spinne, doch es gibt ein Problem

Eine der Lieblingsbeschäftigungen Milos: Spinnen fangen. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/milo_the_menace_; TikTok/Screenshot/milo_the_menace_

Milos Besitzer teilt den witzigen Clip auf TikTok unter dem Account @milo_the_menace_. Dieser zeigt, wie die neugierige Fellnase die Gardine erklimmt und sich bis ganz oben zur Gardinenstange hochkämpft. Dabei immer im Blick: seine Beute, eine Spinne an der Decke. Mit ausgestreckten Pfoten versucht er mehrmals, den kleinen Eindringling zu erwischen.

Doch vergeblich. Trotz all seiner Mühen verliert der Kater den Halt und plumpst zu Boden. Sichtlich enttäuscht blickt Milo zur Spinne hinauf, die weiterhin in der Zimmerecke sitzt.

Auch wenn Stubentiger wie Milo nicht mehr jagen müssen, ist der Jagdinstinkt tief in ihrer DNA verankert. So sind sie von Natur aus darauf programmiert, allem hinterherzujagen, was sich bewegt – sei es ein Insekt, ein Schnürsenkel oder eben eine Spinne.

Wie ernst Milo seine Aufgabe als Jäger nimmt, zeigt ein zweites Video: Darin lauert er seiner achtbeinigen Beute in verschiedensten Positionen auf, egal ob vom Kratzbaum aus oder mit angespannten Blick oben auf der Türkante.