Kater wird zum ersten Mal neuem Haustier vorgestellt: Seine Reaktion bringt Millionen zum Lachen

Kanada - Vom Einzelkind zum großen Bruder - das ist ganz offensichtlich nicht nur für unseren Nachwuchs eine Herausforderung. Auch der tierische Mitbewohner einer Kanadierin muss sich erst einmal an die neue Situation gewöhnen und bringt mit seiner Reaktion Millionen zum Lachen!

In sicherer Entfernung liegt sein neuer großer Bruder "Bear", dessen Gesichtsausdruck Bände spricht!

Während sich die schwarz-weiße Mieze offenbar problemlos in ihr neues Zuhause eingewöhnt hat, benötigt Kaitlyns anderer Kater etwas Zeit, um zu akzeptieren, dass er ab sofort nicht mehr der Mittelpunkt seines Frauchens sein wird.

Langsam scheinen sich die Katzen anzunähern - oder ihr Schicksal zumindest zu akzeptieren. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ k8lynbic

Kaitlyn ließ es sich nicht nehmen, die Griesgram-Mimik zu untertiteln:

"Falls du es nicht an meinem Gesicht erkennen kannst: Ich bin angepisst, weil dieses verdammte Ding letzte Nacht bei mir zu Hause aufgetaucht ist", schreibt die Katzenbesitzerin zu ihrem Video. Und als sich "Bear" zur Kamera dreht und sie fast schon vorwurfsvoll anfunkelt, ergänzt sie: "Ja, ich sehe genau dich an, Mama. Was zum Teufel ist das?"

Der Clip der beiden Katzen wurde bereits über 3,4 Millionen Mal angeklickt und bringt seine Zuschauer zum Lachen:

"Urkomisch", schreibt eine Userin im Kommentarbereich. Andere berichten von ähnlichen Erfahrungen: "Wie meine Katze vor neun Jahren. Hat immer noch diesen Blick, jedes Mal, wenn er sie sieht."

Allerdings scheinen sich die beiden Samtpfoten langsam anzunähern. In einem aktuellen Video sieht man "Moo Moo" mit dem Schwanz der ausgewachsenen Katze spielen.

Und "Bear"?