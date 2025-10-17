Katze auf Standstreifen der A3 ausgesetzt: Dann machen Finder interessante Entdeckung
Köln - Einen solchen Fall erlebt das Tierheim Köln-Dellbrück auch nicht alle Tage: Die Feuerwehr brachte in dieser Woche eine ausgesetzte Katze in die Einrichtung, die samt einer "mega merkwürdigen" Geschichte bei den Tierrettern gelandet war. Bei Instagram berichteten die Mitarbeiter von dem Neuzugang.
In einem ausführlichen Beitrag hatte das Kölner Tierheim seinen mehr als 71.000 Instagram-Fans am Donnerstag von Katze Gany erzählt, die es in der jüngsten Vergangenheit nicht leicht gehabt hat.
Die arme Mieze wurde von ihrem Besitzer nämlich einfach in einem Transportkorb auf dem Standstreifen der A3 ausgesetzt und schließlich von der Feuerwehr aufgegriffen.
Dabei machten die Einsatzkräfte allerdings eine interessante, gleichermaßen aber auch ziemlich merkwürdige Entdeckung: Der Besitzer der Vierbeinerin hatte seiner Mieze nämlich noch ihren Impfpass in die Seitentasche gesteckt, in dem nicht nur alle wichtigen Daten zu der Katze vermerkt waren, sondern auch der Name, die Adresse und die Telefonnummer des Halters.
Als die Kameraden daraufhin bei dem Herrn anriefen, stellte der jedoch klar, dass er die Samtpfote nicht zurückhaben wolle, woraufhin Gany ins Tierheim Köln-Dellbrück gebracht wurde.
Besitzer setzt Katze samt seiner persönlichen Daten aus
Auf das "mega merkwürdige" Verhalten des Mannes hatten auch die Tierretter keine Antwort, nahmen die Mieze aber selbstverständlich bei sich auf und suchen nun so schnell wie möglich ein neues Zuhause für sie.
Was sich Ganys Besitzer bei der Aktion gedacht hatte - ob er vielleicht einfach vergessen hatte, dass die Papiere seines Tieres auf ihn schließen lassen oder ob es ihm schlichtweg egal war - wird wohl nie ans Licht kommen.
Seine Katze ist nun jedenfalls in den besten Händen und trifft hoffentlich schon bald auf liebe Katzenfreunde, bei denen sie für immer bleiben darf.
