Katze auf Standstreifen der A3 ausgesetzt: Dann machen Finder interessante Entdeckung

Köln - Einen solchen Fall erlebt das Tierheim Köln-Dellbrück auch nicht alle Tage: Die Feuerwehr brachte in dieser Woche eine ausgesetzte Katze in die Einrichtung, die samt einer "mega merkwürdigen" Geschichte bei den Tierrettern gelandet war. Bei Instagram berichteten die Mitarbeiter von dem Neuzugang.

In ihren Papieren waren nicht nur sämtliche Informationen über Katze Gany hinterlegt, sondern auch über ihren Besitzer. © Instagram/tierheim_dellbrueck

In einem ausführlichen Beitrag hatte das Kölner Tierheim seinen mehr als 71.000 Instagram-Fans am Donnerstag von Katze Gany erzählt, die es in der jüngsten Vergangenheit nicht leicht gehabt hat.

Die arme Mieze wurde von ihrem Besitzer nämlich einfach in einem Transportkorb auf dem Standstreifen der A3 ausgesetzt und schließlich von der Feuerwehr aufgegriffen.

Dabei machten die Einsatzkräfte allerdings eine interessante, gleichermaßen aber auch ziemlich merkwürdige Entdeckung: Der Besitzer der Vierbeinerin hatte seiner Mieze nämlich noch ihren Impfpass in die Seitentasche gesteckt, in dem nicht nur alle wichtigen Daten zu der Katze vermerkt waren, sondern auch der Name, die Adresse und die Telefonnummer des Halters.

Als die Kameraden daraufhin bei dem Herrn anriefen, stellte der jedoch klar, dass er die Samtpfote nicht zurückhaben wolle, woraufhin Gany ins Tierheim Köln-Dellbrück gebracht wurde.