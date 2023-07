Katze begeistert Millionen mit süßem Verhalten: Was macht sie denn da mit ihrer Besitzerin?

Katze Marley spielt gern den Wecker für seine Besitzerin. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/marleymalin

Der Kater, der einst ein Streuner in Los Angeles war, wohnt in einem liebevollen Zuhause in Chicago. Als die Katze etwa ein Jahr alt war, zog eine weitere Pflege-Katze bei ihnen ein. An Malin musste sich die Samtpfote zwar erst gewöhnen, mittlerweile sind die beiden Vierbeiner aber beste Freunde.

Eine Aufgabe lässt sich Marley aber anscheinend nicht von seiner tierischen Schwester nehmen - den Wecker für ihre Besitzerin zu spielen.

Die US-Amerikanerin dokumentierte das süße Verhalten ihrer Katze in gleich mehreren Videos, die auf TikTok und Instagram mehrere Millionen Klicks erhielten.

Im neuesten "Weck-Video" sieht man Marley auf dem Bett seiner Besitzerin sitzen, in dem die junge Frau noch friedlich schlummert.

Betonung liegt auf "noch".